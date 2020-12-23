Роспотребнадзор призвал снизить число участников мероприятий на улице

Роспотребнадзор рекомендует сократить до 50 количество участников массовых мероприятий на улице, сообщила глава ведомства Анна Попова в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом.

Попова отметила, что Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для новогодних праздников, которые могут использовать регионы в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Что в методических рекомендациях? Сократить количество участников организованных мероприятий на открытом воздухе до 50», — пояснила она.

В то же время Попова подчеркнула, что проведение мероприятий на открытом воздухе более безопасно и желательно, чем внутри помещений, катки и горки должны продолжать работу с учётом всех противоэпидемических мер.

«Важно, чтобы организация работы этих аттракционов и спортивных сооружений была таким образом построена, чтобы люди не контактировали между собой до расстояния инфицирования. Конечно, это социальная дистанция, количество людей на катках и на горках такое, чтобы не было очень тесного контакта между ними», — отметила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал представителей старшего поколения отказаться от походов за покупками в предновогодние дни и попросить помочь с подготовкой к праздникам родственников или знакомых, не входящих в группу риска по коронавирусу.