Сахалинская область получила партию вакцины от коронавируса «Спутник V»
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Об этом сообщает ОТР со ссылкой на данные регионального Минздрава.
Так, была доставлена тысяча доз вакцины. Вакцинация проходит в государственных медучреждениях: поликлиниках и больницах.
На данный момент прививку сделали уже 600 человек, это происходит в два этапа. Интервал между уколами — 21 день.
«Сахалинская область должна получить, включая февраль 2021 года, 33 200 доз вакцины. То есть мы должны привить до 28 февраля 33 тыс. жителей области», — цитирует издание Милу Тен, директора лечебного департамента областного Минздрава.
Всего в регионе открыто 22 пункта вакцинации. Работать они будут и в новогодние праздники.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.