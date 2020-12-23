Сахалинская область получила партию вакцины от коронавируса «Спутник V»

Сахалинская область получила очередную партию вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Так, была доставлена тысяча доз вакцины. Вакцинация проходит в государственных медучреждениях: поликлиниках и больницах.

На данный момент прививку сделали уже 600 человек, это происходит в два этапа. Интервал между уколами — 21 день.

«Сахалинская область должна получить, включая февраль 2021 года, 33 200 доз вакцины. То есть мы должны привить до 28 февраля 33 тыс. жителей области», — цитирует издание Милу Тен, директора лечебного департамента областного Минздрава.

Всего в регионе открыто 22 пункта вакцинации. Работать они будут и в новогодние праздники.

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