В Кемеровской области 31 декабря объявили выходным днём
- РИА Новости
«31 декабря объявлен в Кузбассе выходным днём для сотрудников исполнительных органов государственной власти», — написал он в Telegram.
Цивилёв рекомендовал руководителям иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий всех форм собственности объявить 31 декабря выходным днём.
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём на региональном уровне.