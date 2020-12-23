В Кемеровской области 31 декабря объявили выходным днём

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил 31 декабря выходным днём для сотрудников исполнительных органов государственной власти.

«31 декабря объявлен в Кузбассе выходным днём для сотрудников исполнительных органов государственной власти», — написал он в Telegram.

Цивилёв рекомендовал руководителям иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий всех форм собственности объявить 31 декабря выходным днём.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём на региональном уровне.