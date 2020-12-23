В Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днём

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT призыв президента России Владимира Путина к регионам сделать 31 декабря выходным днём.

Как отметил Путин, в 2021 году нужно принять решение, чтобы «организовать этот праздничный день на будущее» уже на федеральном уровне.

«Президент предложил некую единообразную систему всем губернаторам на региональном уровне», — заявил сенатор.

По его мнению, предложение сделать 31 декабря выходным днём будет правильным, так как упростит взаимодействие между регионами

«Не надо забывать про то, что люди в эти дни перемещаются, путешествуют из одного региона в другой, и они могут приехать из региона, где каникулы наступили в регион, где ещё рабочий день», — объяснил Рязанский.

Как считает парламентарий, «единая модель» будет правильной.

Ранее Путин в ходе заседания Госсовета рекомендовал губернаторам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём на региональном уровне.

RT вёл прямую трансляцию.