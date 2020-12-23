В Воронежской области возбудили дело из-за жёсткой посадки вертолёта
- РИА Новости
«По факту жёсткой посадки вертолёта в Рамонском районе Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — цитирует её ТАСС.
23 декабря два человека пострадали в результате жёсткой посадки вертолёта в Воронежской области.
В прокуратуре сообщили, что полёт был согласован, разрешение вертолётом было получено.