В Воронежской области возбудили дело из-за жёсткой посадки вертолёта

В Воронежской области возбуждено уголовное дело из-за жёсткой посадки частного вертолёта в Рамонском районе, в результате которой тяжело пострадали два человека. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного главка на транспорте СК России Елена Марковская.

РИА Новости

«По факту жёсткой посадки вертолёта в Рамонском районе Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — цитирует её ТАСС. 23 декабря два человека пострадали в результате жёсткой посадки вертолёта в Воронежской области. В прокуратуре сообщили, что полёт был согласован, разрешение вертолётом было получено.