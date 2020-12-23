В Воронежской области возбудили дело из-за жёсткой посадки вертолёта

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В Воронежской области возбуждено уголовное дело из-за жёсткой посадки частного вертолёта в Рамонском районе, в результате которой тяжело пострадали два человека. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного главка на транспорте СК России Елена Марковская.
В Воронежской области возбудили дело из-за жёсткой посадки вертолёта
  • РИА Новости

«По факту жёсткой посадки вертолёта в Рамонском районе Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — цитирует её ТАСС.

23 декабря два человека пострадали в результате жёсткой посадки вертолёта в Воронежской области.

В прокуратуре сообщили, что полёт был согласован, разрешение вертолётом было получено.

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