Прокуратура Воронежской области начала проверку из-за ЧП с вертолётом
- РИА Новости
«По предварительной информации, вертолёт принадлежит (холдингу. — RT) «Молвест». Полёт был согласован, план полёта в центре организации воздушного движения... Разрешение было получено», — цитирует его РИА Новости.
По предварительным данным, в вертолёте AS 350 находились пилот и техник.
Следственное управление на транспорте Следственного комитета России также начало процессуальную проверку.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Воронежской области.