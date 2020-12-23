Прокуратура Воронежской области начала проверку из-за ЧП с вертолётом

Транспортная прокуратура Воронежской области начала проверку по факту жёсткой посадки частного вертолёта в Рамонском районе.

«По предварительной информации, вертолёт принадлежит (холдингу. — RT) «Молвест». Полёт был согласован, план полёта в центре организации воздушного движения... Разрешение было получено», — цитирует его РИА Новости.

По предварительным данным, в вертолёте AS 350 находились пилот и техник.

Следственное управление на транспорте Следственного комитета России также начало процессуальную проверку.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Воронежской области.