Прокуратура Воронежской области начала проверку из-за ЧП с вертолётом

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Транспортная прокуратура Воронежской области начала проверку по факту жёсткой посадки частного вертолёта в Рамонском районе.
Прокуратура Воронежской области начала проверку из-за ЧП с вертолётом
  • РИА Новости

«По предварительной информации, вертолёт принадлежит (холдингу. — RT) «Молвест». Полёт был согласован, план полёта в центре организации воздушного движения... Разрешение было получено», — цитирует его РИА Новости.

По предварительным данным, в вертолёте AS 350 находились пилот и техник.

Следственное управление на транспорте Следственного комитета России также начало процессуальную проверку.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Воронежской области.

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