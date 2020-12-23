В Воронежской области вертолёт совершил жёсткую посадку

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Два человека пострадали в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Рамонском районе Воронежской области.
В Воронежской области вертолёт совершил жёсткую посадку
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 12:40 поступила информация о жёсткой посадке частного вертолёта в поле западнее села Подгорное Рамонского района. По предварительным данным, пострадали два человека, погибших нет», — отметили в ведомстве.

По информации ЕДДС, пострадавшие в результате происшествия находятся в тяжёлом состоянии.

В октябре вертолёт врезался в линию электропередачи и упал в реку около деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области.

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