В Воронежской области вертолёт совершил жёсткую посадку

Два человека пострадали в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Рамонском районе Воронежской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 12:40 поступила информация о жёсткой посадке частного вертолёта в поле западнее села Подгорное Рамонского района. По предварительным данным, пострадали два человека, погибших нет», — отметили в ведомстве.

По информации ЕДДС, пострадавшие в результате происшествия находятся в тяжёлом состоянии.

В октябре вертолёт врезался в линию электропередачи и упал в реку около деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области.