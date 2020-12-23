Суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и YouTube

Короткая ссылка
RT
Суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и YouTube за нарушение тайны частной жизни.
Суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и YouTube
  • © REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Исковые требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Google LLC, D/B/A YouTube... удовлетворены в полном объёме», — сообщили в суде, не уточнив иных деталей иска.

Отмечается, что иск касался признания деятельности «интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещённой в России информации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить