Суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и YouTube за нарушение тайны частной жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Исковые требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Google LLC, D/B/A YouTube... удовлетворены в полном объёме», — сообщили в суде, не уточнив иных деталей иска.

Отмечается, что иск касался признания деятельности «интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещённой в России информации.