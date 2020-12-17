Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей

Московский суд оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещённой в России информации.

Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Таганского суда столицы Зульфия Гринчук.

«Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения… назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — сказала она.

Как отмечает агентство, ранее американская компания за аналогичные нарушения уже выплачивала штрафы в 500 тыс. (2018 год), 700 тыс. (2019 год) и 1,5 млн рублей (2020 год).

Гринчук подчеркнула, что суд признал Google виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса об административных правонарушениях («Повторное неисполнение обязательств оператором правовой системы»).

Ранее в Турции приняли решение оштрафовать американскую компанию Google на $25,6 млн.