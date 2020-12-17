Роскомнадзор прокомментировал решение суда в отношении Google

В Роскомнадзоре прокомментировали решение московского суда оштрафовать американскую корпорацию Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещённой в России информации.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Комментируя данное решение, Роскомнадзор отметил, что поисковые системы обязаны исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещённой в стране информацией, однако американская корпорация не всегда следует этому закону.

«Google выполняет данную обязанность не в полной мере. В среднем из поисковой выдачи не удаляется до 30% ссылок на запрещённый в России контент, в том числе на сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием», — указали в ведомстве.

Отмечается, что именно невыполнение требований закона привело к возбуждению в отношении Google LLC производства за повторное совершение административного правонарушения (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП России).

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещённой в России информации.