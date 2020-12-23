В АТОР назвали число ушедших из сферы туризма сотрудников за время пандемии

Более 50 тыс. человек покинули туристическую отрасль на фоне пандемии коронавирусной инфекции, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По нашей предварительной оценке, более 50 тыс. человек либо остались без работы, либо предпочли какую-то другую сферу деятельности в связи с тем, что туризм переживает столь непростые времена», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что специализировавшийся на китайском направлении туроператор «Русь-тур» прекратил деятельность из-за невозможности работы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

В октябре вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.