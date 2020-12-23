В АТОР назвали число ушедших из сферы туризма сотрудников за время пандемии

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Более 50 тыс. человек покинули туристическую отрасль на фоне пандемии коронавирусной инфекции, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В АТОР назвали число ушедших из сферы туризма сотрудников за время пандемии
  • Pixabay

«По нашей предварительной оценке, более 50 тыс. человек либо остались без работы, либо предпочли какую-то другую сферу деятельности в связи с тем, что туризм переживает столь непростые времена», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что специализировавшийся на китайском направлении туроператор «Русь-тур» прекратил деятельность из-за невозможности работы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

В октябре вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.

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