В АТОР назвали число ушедших из сферы туризма сотрудников за время пандемии
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«По нашей предварительной оценке, более 50 тыс. человек либо остались без работы, либо предпочли какую-то другую сферу деятельности в связи с тем, что туризм переживает столь непростые времена», — цитирует её ТАСС.
Ранее стало известно, что специализировавшийся на китайском направлении туроператор «Русь-тур» прекратил деятельность из-за невозможности работы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.
В октябре вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.