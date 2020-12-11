Туроператор «Русь-тур» прекратил деятельность

Федеральное агентство по туризму исключило из Единого федерального реестра туроператоров компанию «Русь-тур» из-за невозможности осуществления деятельности в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

«7 декабря 2020 года компанией ООО «Русь-тур» в Ростуризм было представлено заявление о прекращении своей деятельности, так как с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее её осуществление не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Русь-тур» является монотуроператором, специализирующимся на китайском направлении.

В ведомстве также отметили, что на основании указанного заявления Ростуризмом было принято решение об исключении указанного туроператора из Единого федерального реестра туроператоров.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала ограничить поездки в регионы и страны с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19.