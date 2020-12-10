Голикова призвала ограничить поездки в страны с высокой заболеваемостью COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала ограничить поездки в регионы и страны с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Пожалуйста, поберегите себя и своих близких, ограничьте празднования близким кругом, соблюдайте масочный режим в общественных местах, ограничьте путешествия в те регионы и страны, где заболеваемость COVID-19 находится на очень высоком уровне», — цитирует ТАСС Голикову.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что большая часть населения Земли остаётся восприимчивой к инфицированию коронавирусом.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил перспективы открытия стран для туристов.