Голикова призвала ограничить поездки в страны с высокой заболеваемостью COVID-19

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Вице-премьер Татьяна Голикова призвала ограничить поездки в регионы и страны с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19.
Голикова призвала ограничить поездки в страны с высокой заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

«Пожалуйста, поберегите себя и своих близких, ограничьте празднования близким кругом, соблюдайте масочный режим в общественных местах, ограничьте путешествия в те регионы и страны, где заболеваемость COVID-19 находится на очень высоком уровне», — цитирует ТАСС Голикову.

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