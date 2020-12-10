Голикова призвала ограничить поездки в страны с высокой заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
«Пожалуйста, поберегите себя и своих близких, ограничьте празднования близким кругом, соблюдайте масочный режим в общественных местах, ограничьте путешествия в те регионы и страны, где заболеваемость COVID-19 находится на очень высоком уровне», — цитирует ТАСС Голикову.
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