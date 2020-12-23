Госдума одобрила проект о праве президента вновь баллотироваться на два срока

Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект о праве нынешнего главы государства вновь претендовать на два президентских срока. Об этом информирует РИА Новости.

Проект ранее был одобрен правительством и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом Думы по контролю и регламенту.

«Положение Конституции России, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента России, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента России, без учёта числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента России в течение сроков, допустимых указанным положением», — говорится в документе.

Проект закона во исполнение поправок к Конституции, который даёт право действующему главе государства Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента, внесли в нижнюю палату парламента 17 ноября.

Авторы проекта — сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова.