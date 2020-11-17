В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках

В Госдуму внесён законопроект во исполнение поправок к Конституции, дающий право действующему российскому лидеру Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента.

Текст документа размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как заявил сенатор Андрей Клишас, законопроект устанавливает, что президентом не имеет права быть гражданин, который занимал указанную должность «два срока или занимающий её на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок».

«Данное положение не применяется к президенту России, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента России в течение сроков, допустимых указанным положением», — сказал парламентарий РИА Новости.

Кроме того, проектом запрещается баллотироваться на пост президента не только гражданину иностранного государства, но и тому, кто ранее имел иностранное гражданство или вид на жительство.

Соответствующий законопроект внесён в палату Клишасом, а также депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Ольгой Савастьяновой.

17 ноября Госдума одобрила законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности экс-президентов России.