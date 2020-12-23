Памфилова заявила о сохранении единого дня голосования в сентябре

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что единый день голосования в ближайшее время сохранится в сентябре.
Памфилова заявила о сохранении единого дня голосования в сентябре
  • © пресс-центр ЦИК России

«Насколько я понимаю, несмотря на разные предложения, в том числе и с моей стороны, единый день голосования у нас остаётся в сентябре, по крайней мере, в обозримой перспективе это так», — цитирует её ТАСС.

В ноябре Памфилова предложила российскому лидеру Владимиру Путину разобраться с вопросом разведения учебного и избирательного процессов при многодневном голосовании.

31 июля Путин подписал закон, предполагающий возможность многодневного голосования на выборах всех уровней.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров в беседе с ФАН рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию.

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