В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с обеспечением школ скоростным интернетом

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В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с обеспечением скоростным интернетом школ.

Как сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на данные Министерства образования, науки и молодёжной политики региона, подключение к скоростному интернету требуется 169 нижегородским школам.

Работы по подключению к высокоскоростному интернету выполнят к 2021 году в рамках реализации мероприятий «Развитие информационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций» федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Скорость интернет-соединения в городских школах составит не менее 100 Мб/c, в сельских — не менее 50 Мб/c.

Ранее первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выступает абсолютно против того, чтобы всех школьников перевести на дистанционное обучение.

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