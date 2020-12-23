В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с обеспечением школ скоростным интернетом

В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с обеспечением скоростным интернетом школ.

Как сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на данные Министерства образования, науки и молодёжной политики региона, подключение к скоростному интернету требуется 169 нижегородским школам.

Работы по подключению к высокоскоростному интернету выполнят к 2021 году в рамках реализации мероприятий «Развитие информационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций» федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Скорость интернет-соединения в городских школах составит не менее 100 Мб/c, в сельских — не менее 50 Мб/c.

Ранее первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выступает абсолютно против того, чтобы всех школьников перевести на дистанционное обучение.