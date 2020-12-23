СК возбудил дело из-за осквернения захоронения красноармейцев в Литве

Следователи возбудили уголовное дело после осквернения захоронения красноармейцев в Литве.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК России (осквернение символов воинской славы России, совершённое публично)», — сказала она.

Как отмечает агентство, в ноябре неизвестные облили краской на братском кладбище в литовском городе Обяляй памятник бойцам Красной армии и могильные плиты. Также они нарисовали там кресты и свастику.

Ранее российские следователи организовали проверку по фактам сообщений об осквернении памятников советским воинам в Литве.

В сентябре сообщалось, что СК России ведёт проверку по факту осквернения памятника воинам Красной армии на братской могиле в Литве.