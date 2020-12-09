СК начал проверку из-за осквернения памятников советским воинам в Литве
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Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
«В связи с появлением в средствах массовой информации сведений об осквернении в Литве памятников советским воинам в Главном следственном управлении Следственного комитета России организована доследственная проверка», — заявили в СК.
По данным СК, неизвестные облили красной краской памятник советским воинам, погибшим в 1941—1945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии, расположенные на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики. Также они нанесли на памятники оскорбительную символику.
Проведение проверки поручено отделению по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества.
В сентябре сообщалось, что СК России ведёт проверку по факту осквернения памятника воинам Красной армии на братской могиле в Литве.