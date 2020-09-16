СК России ведёт проверку по факту осквернения памятника на братской могиле в Литве

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Следственный комитет России ведёт проверку по факту осквернения памятника воинам Красной армии на братской могиле в Литве.
СК России ведёт проверку по факту осквернения памятника на братской могиле в Литве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СК Александра Бастрыкина.

В начале сентября в Жежмаряе Каунасского уезда вандалы облили памятник красной краской. Местные правоохранительные органы завели уголовное дело по статье об осквернении могилы или другого публичного места памяти. Бастрыкин поручил доложить обстоятельства инцидента и дать правовую оценку случившемуся с учётом норм российского законодательства и международных договоров.

«Буквально недавно отмечен ещё один факт осквернения в городе Жежмаряй Литовской Республики памятника солдатам Красной армии, расположенного на кладбище близ братской могилы красноармейцев, погибших при освобождении города. Безусловно, эти обстоятельства также стали основанием для реакции следователей СК России — в настоящее время по этому факту проводится процессуальная проверка», — заявил глава Следственного комитета.

4 сентября посольство России осудило осквернение советского памятника в Литве.

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