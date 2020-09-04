Посольство России осудило осквернение советского памятника в Литве

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Российское посольство в Литве прокомментировало осквернение памятника советским воинам в городе Жежмаряй. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комментарий посольства.
Посольство России осудило осквернение советского памятника в Литве
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«Нельзя не видеть ведущуюся литовскими властями массированную обработку общественного сознания в духе переиначивания истории войны и её итогов, оскорбления памяти бойцов Красной армии», — заявили в посольстве.

В дипмиссии допустили, что акт вандализма в Жежмаряй стал результатом «работы» властей республики.

При этом в посольстве добавили, что случаи вандализма по отношению к памятникам и захоронениям советских солдат, погибшим при освобождении Литвы от немецких захватчиков, единичны. 

«Это наглядное подтверждение цивилизованного, человеческого отношения подавляющего большинства жителей этой страны к памяти о погибших», — заявили в Литве. 

По данным агентства, ранее вандалы облили красной краской памятник советским воинам в Жежмаряй и нанесли оскорбительные надписи.

В мае в Праге осквернили пьедестал, на котором размещался памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

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