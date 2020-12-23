В России за сутки от коронавируса вылечились 24 447 пациентов
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«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 447 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России — 2 343 967», — отмечается в заявлении.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России планируется провакцинировать от коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения.
В ноябре директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.