В России за сутки от коронавируса вылечились 24 447 пациентов

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В России за прошедшие сутки 24 447 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число вылечившихся достигло 2 343 967. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки от коронавируса вылечились 24 447 пациентов
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 447 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России — 2 343 967», — отмечается в заявлении.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России планируется провакцинировать от коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения.

В ноябре директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.

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