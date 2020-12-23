На Чукотке рассказали о ситуации с коронавирусом

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Представитель правительства Чукотки рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.
На Чукотке рассказали о ситуации с коронавирусом
  • Reuters

«Ситуация, о которой говорила Анна Попова, оценивается по двухнедельному приросту заболеваемости. В округе это произошло в основном за счет заболевших в Анадыре, Певеке и Усть-Белой», — цитирует РИА Новости представителя правительства.

По его словам, «по Усть-Белой введены ограничения в пределах населённого пункта».

«Ограничено передвижение людей как внутри села, так и выезд жителей за его пределы, строгий масочный режим и так далее. Ситуация контролируется по каждому населённому пункту. Не позднее 25 декабря будут приняты все решения об уровне ограничений», — рассказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Крыму, на Чукотке, а также во Владимирской и Астраханской областях сохраняется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

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