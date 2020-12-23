ВС России получили за год 551 единицу ракетно-артиллерийского вооружения
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Отмечается, что в их число входят 22 зенитных ракетных комплекса, 270 единиц реактивных систем залпового огня и артиллерии, 188 противотанковых ракетных комплексов и 71 средство разведки.
Ранее сообщалось, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» впервые выполнил пуск четырёх баллистических ракет «Булава».
В Минобороны отметили, что пуск выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полёт ракет прошёл в штатном режиме.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, запуск был осуществлен на дальность свыше 5,5 тыс. км.
Подробнее — в материале RT.