ВС России получили за год 551 единицу ракетно-артиллерийского вооружения

Вооружённые силы России получили в 2020 году 551 единицу ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом свидетельствуют данные в подготовленном российским Минобороны сборнике «Армия в цифрах — 2020».

Отмечается, что в их число входят 22 зенитных ракетных комплекса, 270 единиц реактивных систем залпового огня и артиллерии, 188 противотанковых ракетных комплексов и 71 средство разведки.

Ранее сообщалось, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» впервые выполнил пуск четырёх баллистических ракет «Булава».

В Минобороны отметили, что пуск выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полёт ракет прошёл в штатном режиме.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, запуск был осуществлен на дальность свыше 5,5 тыс. км.

Подробнее — в материале RT.