В Калининграде из-за ситуации с COVID-19 отменили новогодний салют

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В Калининграде из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 отменили проведение праздничного концерта и салюта в новогоднюю ночь, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.
В Калининграде из-за ситуации с COVID-19 отменили новогодний салют
  • РИА Новости

Она сообщила, что попросила застройщиков украсить микрорайоны к празднику, чтобы в новогоднюю ночь «не было перемещений в центр города».

«Мы должны сделать город удобным для децентрализованного отмечания Нового года, потому что новогодней сцены не будет, новогоднего салюта не будет — мы живём в эпоху коронавирусной инфекции», — цитирует её kp.ru.

Кроме того, как передаёт РИА Новости, в Калининграде 31 декабря сократят интенсивность движения транспорта на 20%, его движение прекратится в 22:00.

В начале декабря глава Минздрава Михаил Мурашко назвал тревожной ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом в Калининградской области и Санкт-Петербурге.

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