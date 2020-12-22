В Калининграде из-за ситуации с COVID-19 отменили новогодний салют

В Калининграде из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 отменили проведение праздничного концерта и салюта в новогоднюю ночь, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

Она сообщила, что попросила застройщиков украсить микрорайоны к празднику, чтобы в новогоднюю ночь «не было перемещений в центр города».

«Мы должны сделать город удобным для децентрализованного отмечания Нового года, потому что новогодней сцены не будет, новогоднего салюта не будет — мы живём в эпоху коронавирусной инфекции», — цитирует её kp.ru.

Кроме того, как передаёт РИА Новости, в Калининграде 31 декабря сократят интенсивность движения транспорта на 20%, его движение прекратится в 22:00.

В начале декабря глава Минздрава Михаил Мурашко назвал тревожной ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом в Калининградской области и Санкт-Петербурге.