В Новосибирске отменят массовые мероприятия на Новый год

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Власти Новосибирска объявили, что в этом году новогодние праздники пройдут без массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.
В Новосибирске отменят массовые мероприятия на Новый год
  • Pixabay

«Наша задача — создать в городе праздничное настроение, отвлечь новосибирцев от негативных мыслей, связанных с пандемией. И при этом не допустить распространения инфекции. Поэтому во время празднований мы должны отказаться от массовых зрелищных мероприятий, которые собирают людей в одном месте, таких как салют», — приводит РИА Новости слова мэра Анатолий Локтя.

Он отметил, что этот принцип будет взят за основу при планировании мероприятий.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что все массовые новогодние торжества должны быть отменены в связи с эпидобстановкой в регионе.

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