Губернатор Ставрополья отменил праздничные мероприятия по случаю Нового года

Короткая ссылка
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что все массовые новогодние торжества должны быть отменены в связи с эпидобстановкой в регионе.
Губернатор Ставрополья отменил праздничные мероприятия по случаю Нового года
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

Глава региона на совещании правительства призвал отказаться от празднования Нового года в краевых органах власти. Такое заявление он сделал в понедельник, 23 ноября.

«Сегодня самое главное — защитить здоровье людей. Поэтому разумным будет отметить новогодние праздники в семейном формате, без проведения торжественных мероприятий», — сказал Владимиров.

Он также рекомендовал отменить официальные торжества в районных и городских администрациях.

Как передавал ранее телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с подготовкой к Новому году в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить