Губернатор Ставрополья отменил праздничные мероприятия по случаю Нового года
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- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
Глава региона на совещании правительства призвал отказаться от празднования Нового года в краевых органах власти. Такое заявление он сделал в понедельник, 23 ноября.
«Сегодня самое главное — защитить здоровье людей. Поэтому разумным будет отметить новогодние праздники в семейном формате, без проведения торжественных мероприятий», — сказал Владимиров.
Он также рекомендовал отменить официальные торжества в районных и городских администрациях.
Как передавал ранее телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с подготовкой к Новому году в регионе.