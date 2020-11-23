Губернатор Ставрополья отменил праздничные мероприятия по случаю Нового года

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что все массовые новогодние торжества должны быть отменены в связи с эпидобстановкой в регионе.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Глава региона на совещании правительства призвал отказаться от празднования Нового года в краевых органах власти. Такое заявление он сделал в понедельник, 23 ноября.

«Сегодня самое главное — защитить здоровье людей. Поэтому разумным будет отметить новогодние праздники в семейном формате, без проведения торжественных мероприятий», — сказал Владимиров.

Он также рекомендовал отменить официальные торжества в районных и городских администрациях.

Как передавал ранее телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с подготовкой к Новому году в регионе.