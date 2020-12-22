В ОНК сообщили о незаконном вывозе заключённых из СИЗО Москвы в ИВС

Половину заключённых изолятора временного содержания (ИВС) №1 ГУ МВД Москвы составляют граждане, вывезенные из СИЗО с нарушением федерального закона «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых». Об этом RT заявил один из членов ОНК Москвы, побывавший с проверкой в ИВС на Петровке.

«19 обвиняемых из 43, помещённых в ИВС на Петровке, были вывезены из следственных изоляторов Москвы вопреки требованиям ст. 13 федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», которая предусматривает возможность перевода из СИЗО в ИВС, «когда это необходимо для выполнения следственных действий, судебного рассмотрения дел за пределами населённых пунктов, где находятся следственные изоляторы, из которых ежедневная доставка их невозможна», — сказал правозащитник.

По его словам, один из обвиняемых был переведён в ИВС из СИЗО №5 после неудачной операции по удалению зуба и заявил членам ОНК, что у него возникло нагноение и разошлись швы.

«Члены ОНК рекомендовали срочно вернуть этого гражданина в СИЗО либо госпитализировать, потому что в ИВС, в отличие от СИЗО, стоматологические кабинеты не предусмотрены и оказать ему медпомощь в изоляторе временного содержания невозможно», — уточнил собеседник RT.

Он добавил, что ещё один заключённый, также переведённый из СИЗО, уже два дня не получает терапии по ВИЧ — в СИЗО при переводе в ИВС не обеспечили его необходимым запасом лекарств, а медсанчасти в ИВС не предусмотрено нормативными актами, поэтому никто не может выписать ему лекарства.

«Учитывая, что после нахождения в ИВС арестантов не возвращают в свои СИЗО, а отправляют сначала на две недели на карантин по коронавирусу в СИЗО №7, перерыв в терапии по ВИЧ у этого заключённого составит почти месяц», — заявил член ОНК.

В комиссии отметили, что претензии в отношении переводов из СИЗО в ИВС не относятся к сотрудникам МВД и, в частности, к администрации ИВС на Петровке.

Ранее в ОНК сообщили, что объявивший голодовку в больнице СИЗО «Матросская Тишина» отправлен в колонию.