Объявившего голодовку в больнице СИЗО «Матросская Тишина» отправили в колонию

Осуждённый за угон машины Батухан Башаев, который ранее объявил голодовку в больнице СИЗО «Матросская Тишина», отправлен в колонию 17 декабря, на следующий день после встречи с членами ОНК.

«Во время встреч с правозащитниками 3 и 16 декабря Башаев утверждал, что ему не оказывается медицинская помощь. Он требовал отвезти его в госпиталь челюстно-лицевой хирургии. В октябре после вмешательства ОНК и уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой в этой больнице Башаеву сделали операцию на сломанной челюсти, установили поддерживающие металлические скобы», — рассказал специальный корреспондент RT, член ОНК Борис Клин.

В ОНК поддерживали просьбу заключённого о повторной отправке в больницу на осмотр, отметил правозащитник, и давали соответствующие рекомендации руководству СИЗО «Матросская Тишина».

3 декабря, напомнил Клин, осуждённый сообщил о намерении сотрудников СИЗО отправить его в колонию в ближайшие десять дней и в знак протеста объявил голодовку.

18 декабря представители администрации изолятора и тюремной больницы сообщили ОНК, что 17 декабря Башаев был этапирован в колонию для отбывания наказания.

«Должностные лица СИЗО и больницы «Матросской Тишины» об обстоятельствах этапирования дали членам ОНК противоречивые пояснения, утверждая, что Башаев якобы самовольно снял одну из скоб и дал согласие на удаление второй. Но документ, подтверждающий факт согласия, членам ОНК предъявлен не был. При этом называли разные даты их удаления — от 14 до 16 декабря», — сообщил Клин.

По его словам, в СИЗО заявили, что юридических оснований для пребывания Башаева в больнице не было и, поскольку приговор вступил в законную силу, его необходимо было отправить в колонию.

В настоящее время данными о состоянии здоровья Башаева ОНК не располагает. Информация о сложившейся ситуации направлена уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, заключил Клин.

Ранее RT сообщал, что в сентябре Башаев пытался нанести себе травму в знак протеста против отправки в колонию до проведения ему медицинской операции.