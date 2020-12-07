В больнице СИЗО «Матросская Тишина» заключённый объявил голодовку

Осуждённый за угон машины Батухан Башаев, находящийся в больнице СИЗО «Матросская Тишина», объявил голодовку. Об этом он сообщил специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, посетившему его в следственном изоляторе.

Как пояснил Клин, таким образом Башаев, которому после вмешательства ОНК и уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой была проведена операция на сломанной челюсти, протестует против попытки отправить его в колонию до осмотра в гражданской больнице, где его лечили.

«29 октября мне сделали операцию в гражданской больнице и через 30 дней должны были снять металлические скобы, если всё срослось. Я просил вывезти меня в ту же больницу, где делали операцию. В больнице СИЗО отказывали, говорили, что сами всё сделают. А как они это сделают, если три месяца объясняли, что таких операций не делают?» — заявил Башаев правозащитникам.

По его словам, 3 декабря сотрудники СИЗО объявили ему, что его отправляют в колонию, и, угрожая применить силу, потребовали покинуть больничную камеру и идти в сборное отделение.

Башаев утверждает, что к нему применили силу, когда пытались посадить в автозак.

Членам ОНК он показал справку медчасти СИЗО от 3 декабря 2020 года, где зафиксированы ссадины. На этап его в тот день не отправили, но, как говорит осуждённый, обещают сделать это в течение ближайших десяти дней.

Члены ОНК рекомендовали администрации СИЗО воздержаться от этапирования Башаева до осмотра в больнице, где он был прооперирован, и принять решение после получения заключения её специалистов.

Клин добавил, что в настоящее время Башаев голодает в одиночной камере больницы, требуя встречи с прокурором, осуществляющим надзор за соблюдением законности в СИЗО, и вывоза в больницу, где его оперировали более месяца назад.

ОНК Москвы совместно с омбудсменом Татьяной Потяевой с конца августа добивалась проведения этой операции.

Ранее RT сообщал, что в сентябре Башаев пытался нанести себе травму в знак протеста против отправки в колонию до проведения ему медицинской операции.