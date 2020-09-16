В ОНК Москвы сообщили о попытке заключённого в СИЗО нанести себе травму в знак протеста

Заключённый СИЗО-3 УФСИН Москвы Батухан Башаев пытался нанести себе травму в знак протеста против отправки в колонию до проведения ему медицинской операции. Об этом RT сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович, посетившая его в изоляторе.

«Батухан Башаев в конце августа рассказал членам ОНК, что ещё до ареста в драке ему сломали челюсть, его дважды отправляли в больницу СИЗО «Матросская Тишина», но там ему помочь не смогли. После вмешательства ОНК Башаева вывезли на обследование в гражданскую больницу, и, как нам сообщили в УФСИН, ему показана операция», — сказала правозащитница.

По её словам, представитель УФСИН 10 сентября заверил членов комиссии в том, что запрос в Департамент здравоохранения Москвы на госпитализацию Башаева направлен и до проведения операции заключённого этапировать к месту отбывания наказания не будут.

«Башаев три месяца живёт на обезболивающих, не может нормально есть, с трудом говорит», — сказала Литвинович.

По её словам, Башаев сообщил, что 13 сентября 2020 года его отправили в сборное отделение для дальнейшего этапирования.

Члены ОНК рекомендовали, несмотря на вступивший в силу приговор Башаеву, осуждённому за угон машины, не этапировать его в колонию до проведения жизненно необходимой операции.