Заключённому столичного СИЗО сделали операцию после вмешательства ОНК и московского омбудсмена

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RT
Осуждённому за угон машины Батухану Башаеву после вмешательства ОНК и уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой сделали операцию на сломанной челюсти в одной из гражданских клиник. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, навестивший арестанта в больнице СИЗО «Матросская Тишина».

«Несколько дней назад Башаева вывезли из СИЗО в челюстно-лицевой госпиталь и прооперировали. Сейчас он снова помещён в больницу СИЗО, ему предстоит месяц лечения, после чего врачи должны будут снять металлические скобы, удерживающие челюсть в правильном положении», — сказал он. 

Клин напомнил, что ОНК Москвы совместно с омбудсменом Татьяной Потяевой с конца августа добивались проведения этой хирургической операции. 

«Об окончательном излечении говорить пока рано, но большой шаг на этом пути сделан», — отметил член комиссии, пообещав, что ОНК будет контролировать этот процесс. 

Ранее RT сообщал, что в сентябре заключённый СИЗО-3 УФСИН Москвы Батухан Башаев пытался нанести себе травму в знак протеста против отправки в колонию до проведения ему медицинской операции. Арестант несколько месяцев жил на обезболивающих лекарствах, с трудом ел и говорил.

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