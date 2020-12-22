Онищенко прокомментировал закон о вытрезвителях
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- РИА Новости
Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Следующим этапом нужно возвращать ЛТП (лечебно-трудовые профилактории. — RT). Потому что хронические алкоголики дебоширят и не дают жить своим жёнам и детям», — заявил он.
Взимание платы за содержание в вытрезвителе Онищенко назвал правильным решением.
«Предлагали за счёт бюджета содержать вытрезвители. Я категорически против. Это значило бы забирать эти деньги у врачей, учителей, многодетных семей. Пусть бизнес занимается, берут деньги. Потом нужно будет вносить моральную ответственность, как в советское время, чтобы приходили уведомления на работу», — заявил Онищенко.
Между тем лидер партии ЛДПР, политик Владимир Жириновский считает, что организацию учреждений нельзя отдавать частному сектору.
«Обдерут как липку. Человек деньги потеряет и здоровье», — заявил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Также Жириновский предложил подобрать для вытрезвителей более благозвучное название, к примеру, «Приют для уставших».
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России.