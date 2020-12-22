Онищенко прокомментировал закон о вытрезвителях

Короткая ссылка
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко одобрил законопроект о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России.
Онищенко прокомментировал закон о вытрезвителях
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Следующим этапом нужно возвращать ЛТП (лечебно-трудовые профилактории. — RT). Потому что хронические алкоголики дебоширят и не дают жить своим жёнам и детям», — заявил он.

Взимание платы за содержание в вытрезвителе Онищенко назвал правильным решением.

«Предлагали за счёт бюджета содержать вытрезвители. Я категорически против. Это значило бы забирать эти деньги у врачей, учителей, многодетных семей. Пусть бизнес занимается, берут деньги. Потом нужно будет вносить моральную ответственность, как в советское время, чтобы приходили уведомления на работу», — заявил Онищенко.

Между тем лидер партии ЛДПР, политик Владимир Жириновский считает, что организацию учреждений нельзя отдавать частному сектору.

«Обдерут как липку. Человек деньги потеряет и здоровье», — заявил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Также Жириновский предложил подобрать для вытрезвителей более благозвучное название, к примеру, «Приют для уставших».

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить