Москвичей призвали не приглашать на Новый год Деда Мороза и Снегурочку

Короткая ссылка
В Депздраве Москвы призвали жителей столицы не приглашать на Новый год Деда Мороза и Снегурочку, которые могут принести коронавирус на одежде.

Как рассказала главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина, сегодня можно увидеть объявления, что в гости может приехать Дед Мороз с антителами к коронавирусной инфекции.

«Но тоже нужно помнить, что прежде, чем он придёт к вам, даже несмотря на то, что у него есть антитела, он пройдёт по многим квартирам, со многими пообщается, вирус может остаться на его одежде, на его перчатках... Он может донести вирусную инфекцию до вас и ваших родственников», — отметила она на пресс-конференции, её слова приводит РИА Новости.

Сметанина призвала москвичей проводить праздник в семейном кругу.

Ранее психолог Анна Кислицына рассказала, как создать новогоднее настроение у себя и членов семьи во время пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить