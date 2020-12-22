Москвичей призвали не приглашать на Новый год Деда Мороза и Снегурочку

В Депздраве Москвы призвали жителей столицы не приглашать на Новый год Деда Мороза и Снегурочку, которые могут принести коронавирус на одежде.

Как рассказала главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина, сегодня можно увидеть объявления, что в гости может приехать Дед Мороз с антителами к коронавирусной инфекции.

«Но тоже нужно помнить, что прежде, чем он придёт к вам, даже несмотря на то, что у него есть антитела, он пройдёт по многим квартирам, со многими пообщается, вирус может остаться на его одежде, на его перчатках... Он может донести вирусную инфекцию до вас и ваших родственников», — отметила она на пресс-конференции, её слова приводит РИА Новости.

Сметанина призвала москвичей проводить праздник в семейном кругу.

Ранее психолог Анна Кислицына рассказала, как создать новогоднее настроение у себя и членов семьи во время пандемии коронавируса.