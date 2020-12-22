В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в Санкт-Петербурге прошли более 1 тыс. человек.

Как пишет ТАСС, об этом заявили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

«Вакцинацию проходят медработники, сотрудники образовательных учреждений, начинается вакцинация сотрудников МВД и соцработников. На 21 декабря привито 1035 человек. Осложнений и выраженных реакций на вакцину не выявлено», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ началась в Москве.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».