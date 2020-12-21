В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В Санкт-Петербурге в настоящее время развёрнуто 20 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

Сообщается, что в Санкт-Петербург «поступили более 7,5 тыс. доз вакцины Гам-КОВИД-Вак и 1 тыс. доз вакцины ЭпиВакКорона».

«Развёрнуто 20 пунктов вакцинации в 11 районах города», — приводит РИА Новости сообщение.

В аппарате рассказали, что «уже привиты 674 человека из групп риска, вакцинация завершена у 179 человек».

Отмечается, что в первую очередь добровольной вакцинации от коронавируса подлежат медики, педагоги и сотрудники силовых структур. Также в городе началась вакцинация социальных работников.

Ранее сообщалось, что запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ началась в Москве.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».