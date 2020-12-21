В Москве началась запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан
Как отмечает РИА Новости, в настоящее время в столице открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник.
Уточняется, что получить вакцину можно будет ежедневно с 08:00 до 20:00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперёд.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ещё около миллиона москвичей смогут привиться от коронавируса с понедельника, 21 декабря.
Он уточнил, что речь идёт о работниках транспорта, энергетики, промышленности и сотрудниках СМИ.
По словам мэра, вакцинация от COVID-19 постепенно «набирает обороты», а город получает дополнительные партии вакцины.