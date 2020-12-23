Названы самые популярные направления по России в 2020 году

Аналитики выяснили, куда россияне чаще всего летали или ездили на поезде в этом году. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

В десятку самых популярных путешествий на самолёте попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.

При этом аналитики уточняют, что средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону в 2020 году составила 5,4 тыс. рублей, что на 17% ниже, чем год назад (6,5 тыс. рублей).

В список самых популярных направлений на поезде вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.

При этом, согласно данным исследования, в этом году фиксируется незначительное снижение средней цены ж/д билета. В 2020 году она составила 2,3 тыс. рублей, что на 120 рублей меньше, чем в 2019-м.

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