Названы самые популярные направления по России в 2020 году

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
Аналитики выяснили, куда россияне чаще всего летали или ездили на поезде в этом году. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.
Названы самые популярные направления по России в 2020 году
  • РИА Новости

В десятку самых популярных путешествий на самолёте попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.

При этом аналитики уточняют, что средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону в 2020 году составила 5,4 тыс. рублей, что на 17% ниже, чем год назад (6,5 тыс. рублей).

В список самых популярных направлений на поезде вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.

При этом, согласно данным исследования, в этом году фиксируется незначительное снижение средней цены ж/д билета. В 2020 году она составила 2,3 тыс. рублей, что на 120 рублей меньше, чем в 2019-м.

Ранее стало известно, какие горнолыжные курорты страны любят посещать россияне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить