Названы самые популярные направления по России в 2020 году
- РИА Новости
В десятку самых популярных путешествий на самолёте попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.
При этом аналитики уточняют, что средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону в 2020 году составила 5,4 тыс. рублей, что на 17% ниже, чем год назад (6,5 тыс. рублей).
В список самых популярных направлений на поезде вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.
При этом, согласно данным исследования, в этом году фиксируется незначительное снижение средней цены ж/д билета. В 2020 году она составила 2,3 тыс. рублей, что на 120 рублей меньше, чем в 2019-м.
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