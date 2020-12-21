Росавиация уточнила ситуацию с рейсами в Британию бизнес-авиации

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Нерегулярные пассажирские бизнес-рейсы между Россией и Великобританией в период с 22 по 29 декабря будут выполняться при наличии специального разрешения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Росавиации.
Росавиация уточнила ситуацию с рейсами в Британию бизнес-авиации
  • РИА Новости

Там отметили, что все ранее выданные разрешения Росавиации на выполнение международных пассажирских перевозок между Россией и Британией отозваны.

«Выдача разрешений на выполнение нерегулярных пассажирских перевозок рейсами бизнес-авиации на территорию Великобритании из России и обратно в указанный период будет осуществляться Росавиацией при наличии отдельного решения оперативного штаба по каждому рейсу», — приводит текст телеграммы Росавиации ТАСС.

Ранее Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке полётов в Британию.

21 декабря Россия объявила о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

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