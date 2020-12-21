Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время еженедельного обращения к горожанам на «Радио России» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.

«Сейчас главное, чтобы система здравоохранения Петербурга была обеспечена всем необходимым. Эпидемические ограничения доказывают свою эффективность», — цитирует ТАСС Беглова.

По его словам, «уровень заболеваемости высокий, но контролируемый».

Ранее сообщалось, что, согласно данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге, число свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 на 20 декабря составляло 27.

Позднее городской комитет по здравоохранению отметил, что «распространённая рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки».

Согласно данным оперштаба на 21 декабря, всего в Санкт-Петербурге выявили 204 565 случаев коронавируса, 119 002 человека выздоровели, 6917 пациентов с COVID-19 скончались.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.