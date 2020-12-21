Собянин рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом среди врачей

Мэр Сергей Собянин в ходе вручения госнаград группе столичных медицинских работников, отличившихся во время борьбы с пандемией коронавируса, рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди врачей в Москве.

«Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью», — цитирует ТАСС Собянина.

Согласно данным оперштаба на 21 декабря, в России за сутки зарегистрировано 29 350 случаев заболевания COVID-19, это максимум с начала пандемии. Общее число выявленных случаев коронавируса достигло 2 877 727.

Осенью профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении коронавируса.