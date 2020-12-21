Собянин рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом среди врачей

Короткая ссылка
Мэр Сергей Собянин в ходе вручения госнаград группе столичных медицинских работников, отличившихся во время борьбы с пандемией коронавируса, рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди врачей в Москве.
Собянин рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом среди врачей
  • РИА Новости

«Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью», — цитирует ТАСС Собянина.

Согласно данным оперштаба на 21 декабря, в России за сутки зарегистрировано 29 350 случаев заболевания COVID-19, это максимум с начала пандемии. Общее число выявленных случаев коронавируса достигло 2 877 727.

Осенью профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении коронавируса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить