Умер бывший вице-президент Чувашии Лев Кураков

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Бывший вице-президент Чувашии, экс-председатель Госсовета республики Лев Кураков скончался на 78-м году жизни, сообщили в региональном правительстве.
Умер бывший вице-президент Чувашии Лев Кураков
  • © Государственный Совет Чувашской Республики

«21 декабря 2020 года в возрасте 77 лет ушёл из жизни известный учёный—экономист и государственный деятель Лев Кураков», — говорится в сообщении.

Председатель Государственного Совета Чувашии Альбина Егорова выразила соболезнования в связи со смертью Куракова.

По данным местных СМИ, экс-вице-президент Чувашии скончался от коронавируса.

18 июня из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.

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