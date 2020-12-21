Умер бывший вице-президент Чувашии Лев Кураков
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«21 декабря 2020 года в возрасте 77 лет ушёл из жизни известный учёный—экономист и государственный деятель Лев Кураков», — говорится в сообщении.
Председатель Государственного Совета Чувашии Альбина Егорова выразила соболезнования в связи со смертью Куракова.
По данным местных СМИ, экс-вице-президент Чувашии скончался от коронавируса.
18 июня из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.