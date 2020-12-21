В Стерлитамаке открыли госпиталь для пациентов с COVID-19
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Об этом пишет mkset.ru.
«Госпиталь получился очень хорошим. Коллеги своей работой должны гордиться и понимать, что такого объёма строительства не было», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании.
Он также отметил, что в Башкирии открыли новый онкодиспансер, поликлинику РКБ, построили несколько ФАПов и создали хоспис.
Как ранее передавал портал «Юга.ру», в Сочи появится ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом.