В Стерлитамаке открыли госпиталь для пациентов с COVID-19

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В Стерлитамаке прошло открытие нового госпиталя для пациентов с коронавирусом.
В Стерлитамаке открыли госпиталь для пациентов с COVID-19
  • © РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы

Об этом пишет mkset.ru.

«Госпиталь получился очень хорошим. Коллеги своей работой должны гордиться и понимать, что такого объёма строительства не было», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании.

Он также отметил, что в Башкирии открыли новый онкодиспансер, поликлинику РКБ, построили несколько ФАПов и создали хоспис.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», в Сочи появится ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом.

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