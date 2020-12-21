Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2021—2023 годы

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о столичном бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.
Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2021—2023 годы
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2021 год: общий объём доходов бюджета города Москвы в сумме 2 642 739 829,2 тыс. рублей», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Дефицит бюджета столицы установлен в сумме 510 014 426,3 тыс. рублей.

Ранее Собянин в ходе выступления с отчётом в Мосгордуме заявил, что потери бюджета Москвы в 2020 году превысят 600 млрд рублей, примерно половина из них — расходы на пандемию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить