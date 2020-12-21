Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2021—2023 годы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о столичном бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

«Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2021 год: общий объём доходов бюджета города Москвы в сумме 2 642 739 829,2 тыс. рублей», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Дефицит бюджета столицы установлен в сумме 510 014 426,3 тыс. рублей.

Ранее Собянин в ходе выступления с отчётом в Мосгордуме заявил, что потери бюджета Москвы в 2020 году превысят 600 млрд рублей, примерно половина из них — расходы на пандемию.