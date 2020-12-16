Собянин оценил потери бюджета Москвы в 2020 году
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- АГН «Москва»
«По последним оценкам, потери городского бюджета в 2020 году превысят колоссальную цифру 600 млрд рублей», — сказал он.
По его словам, 300 млрд составляют выпадающие доходы, ещё 300 с лишним — вынужденные расходы на пандемию.
При этом глава города подчеркнул, что экономика выдержала удар и все социальные обязательства перед москвичами выполнены.
Ранее сообщалось, что в 2021 году на вакцинацию от коронавируса из бюджета столицы потратят почти 10 млрд рублей.