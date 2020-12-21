Татьяна Навка рассказала, как переболела коронавирусом
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- РИА Новости
«Мы переболели уже больше полугода назад, ещё в мае, можно сказать, одними из первых. Слава богу, антитела есть. Кстати, хотела отметить, что антитела за последний месяц выросли. Если два месяца назад у меня было где-то 4,2, то месяц спустя было 5,2. Так что они растут, видимо, соприкасаясь с вирусом», — приводит слова спортсменки сайт kp.ru.
Также Навка призналась, что её маме сделали прививку от коронавируса.
«Мне кажется, что до лета коронавирус ещё будет жить с нами, пока вся страна не вакцинируется. Я, например, вакцинировала свою маму, и сейчас я спокойна за неё», — поделилась спортсменка.
По сообщениям телеканала «360», в октябре губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сделал прививку от коронавируса.