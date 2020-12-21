В Министерстве труда рассказали, какие профессии выбирают женщины

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Более 35 тыс. женщин с детьми дошкольного возраста освоили в 2020 году новые профессии в рамках нацпроекта «Демография», рассказали в Минтруде.
В Министерстве труда рассказали, какие профессии выбирают женщины
  • © РИА Новости / Владимир Баранов

Об этом пишет «Российская газета».

В числе популярных направлений, которые наиболее интересны молодым мамам, — проектирование и дизайн, флористика, информационные технологии, менеджмент и бухгалтерия.

В настоящее время каждый регион самостоятельно формирует переобучение по востребованным на рынке труда специальностям. По итогам переобучения органы службы занятости оказывают женщинам содействие в поиске работы.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

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