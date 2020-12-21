В Министерстве труда рассказали, какие профессии выбирают женщины
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Об этом пишет «Российская газета».
В числе популярных направлений, которые наиболее интересны молодым мамам, — проектирование и дизайн, флористика, информационные технологии, менеджмент и бухгалтерия.
В настоящее время каждый регион самостоятельно формирует переобучение по востребованным на рынке труда специальностям. По итогам переобучения органы службы занятости оказывают женщинам содействие в поиске работы.
Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.