Число случаев коронавируса в Петербурге достигло 204 565

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло на 3572 и достигло 204 565.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на представителей оперативного штаба.

Отмечается, что общее число летальных исходов в Санкт-Петербурге составило 6917.

С момента начала пандемии в городе выздоровели 119 002 пациента с коронавирусом.

Как пишет kp.ru, в активной фазе болезни находятся уже 78 646 человек. Больше 10 тыс. из них госпитализированы.

Ранее комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о планах по увеличению числа коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.