В Петербурге заявили о планах открытия новых коек для пациентов с COVID-19

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о планах открытия новых коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В ведомстве заявили, что «коечная мощность для пациентов с COVID-19 в ближайшее время будет расширяться. Во вторник планируется ввести восьмой павильон «Ленэкспо» (474 койки для больных средней тяжести)».

«Ожидается решение Минздрава России о разворачивании дополнительных коек в ряде федеральных учреждений», — говорится в сообщении на странице комитета в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что, согласно данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге, число свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 на 20 декабря составляет 27.

Позднее городской комитет по здравоохранению отметил, что «распространённая рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки».

Согласно данным оперштаба на 20 декабря, всего в Санкт-Петербурге выявили 200 813 случаев коронавируса, 117 132 человека выздоровели, 6840 пациентов с COVID-19 скончались.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.