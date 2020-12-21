Мишустин поручил проверить ситуацию с выплатами медикам в регионах
- РИА Новости
«Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объёме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом», — говорится на сайте кабмина.
Отмечается, что речь идёт о Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что Мишустин отметил необходимость проверки системы работы многофункциональных центров.
Отмечается, что Минздрав России держит на контроле ситуацию с начислением стимулирующих выплат медицинскому персоналу, который работает с пациентами с коронавирусом.